Zpěvačka Ella: Hudební svět je upřímnější

Vyústěním sledu věcí je vydání druhé desky. Na světě se objeví 2. října pod názvem Nahá ve větru a ten den proběhne její koncertní křest v pražské Malostranské besedě. Hostem a kmotrem alba bude zpěvák Petr Bende.

„Oproti minulé nahrávce je novinka více taneční. Pracovali jsme s moderními zvuky, i když je v písničkách znát inspirace hudbou osmdesátých let. Vnímám to pozitivně. Například hudba Bruno Marse je také inspirována popem osmdesátých let a má přitom velmi moderní aranže i zvuk,“ prozradila Právu Ella.

Ella má nové písničky. Foto: Lenka Hatašová

Autorem drtivé většiny muziky, části textů a producentem alba je Adam Malík, jinak kytarista skupin Čechomor a AC/CZ, tedy revivalu australských AC/DC. Ruku k dílu více přiložila i Ella, jeden text napsal také její otec a manažer Josef, ale dvorní textařkou zůstává Markéta Andělová.

Hudební posun kolekce je markantní. U písničky Dobré i zlé se o produkci postaral Martin Kavulič, skladatel a producent slovenské zpěvačky Kristíny.

„Při tvorbě nového alba jsem nebyla jenom interpretka. Tentokrát jsem byla mnohem aktivnější. Pro písničku Na malou chvíli jsem po konzultaci s Adamem v podstatě vymyslela hudbu a zasahovala jsem i do textů. Vím, že je to důležité. Obdivuji zpěváky, kteří si sami své písně skládají. Podle mě je to klíč k upřímnosti,“ řekla Ella.

Bonusem alba je akustická verze skladby Ty a já. Vymyká se stylovému zaměření ostatních písní, přitom má velmi důležitou pozici, protože ukazuje Ellu v jiném výrazovém pojetí.

„Vznikla na konci dvoudenní zkoušky, kterou jsme měli ve studiu v Praze na Barrandově. Připadlo nám, že taneční verze této písně nezní naživo moc přesvědčivě, a hledali jsme další možnosti. Adam mi navrhl, abych ji zazpívala pouze v doprovodu klavíru. Udělala jsem to a všichni, kteří u toho byli, řekli, že to zní skvěle. Na desku jsme potom ke klavíru přidali ještě violoncello,“ prozradila Ella.

Ella zná i herecký svět. Foto: Lenka Hatašová

Uvědomuje si, že výraznou roli v jejím aktuálním vnímání hudby hraje přibývající věk a také touha více se do práce na novinkách zapojit. „Dříve to bylo tak, že zpěváci a zpěvačky museli v první řadě umět zpívat. Dnes to převažuje k tomu, že je důležité, jak kromě zpěvu zaujmou. Mám dojem, že se kolikrát ani nehledí na to, jak zpívají, ale jak jsou originální. Já se snažím být dobrou zpěvačkou, která nabízí tradiční písničky, ve kterých je melodie nejdůležitější součást,“ vysvětlila Ella.

Jako herečka, kterou je také, ztvárňuje jiné postavy, ať už ve filmu, seriálech, nebo v muzikálech. Na hudební scéně by ale ráda prezentovala sebe sama.