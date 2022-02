Zlatého medvěda za nejlepší film na Berlinale získalo drama Alcarrás

"Nemohu tomu uvěřit," reagovala Simónová. "Myslím, že bychom se sem (do Berlína) měli přestěhovat, protože pokaždé, když sem přijedeme, stane se něco úžasného," dodala.

Vedle hlavní ceny, kterou je zlatá soška, porota udělovala také Stříbrné medvědy za jednotlivé kategorie. Velkou cenu poroty získal korejský režisér Hong Sang-su s filmem Soseolgaui Yeonghwa, který byl na Berlinale uveden pod anglickým názvem The Novelist´s Film (Romanopiscův film).

Korejec Hong Sang-su obdržel na Berlinale již v roce 2020 se snímkem Domangchin yeoja (Žena na útěku) cenu za nejlepší režii. Stříbrného medvěda za režii si letos odnesla francouzská režisérka Claire Denisová za drama Avec amour et acharnement (S láskou a odhodláním).

Stříbrné medvědy za výkony herců jsou od roku 2021 genderově spojené, porota tedy již nevybírá nejlepšího herce a nejlepší herečku, ale soškou oceňuje nejlepší herecký výkon. Letos ji získala německo-turecká herečka Meltem Kaptanová za roli v německo-francouzském dramatu Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush (Rabiye Kurnazová proti Georgi W. Bushovi) režiséra Andrease Dresena. Za vedlejší hereckou roli porota udělila cenu indonéské herečce Lauře Basukiové za výkon ve filmu Nana s anglickým názvem Before, Now & Then (Před, nyní & poté).