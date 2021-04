Zemřela zpěvačka Barby z Kelly Family

Rodina uvedla na sociální síti: „Naše milovaná sestra Barby nás opustila po krátké nemoci. V tuto chvíli nebudeme dávat žádná další prohlášení, protože všichni truchlíme nad touto velkou ztrátou. Barby nám všem bude neskutečně chybět a budeme ji nadále nosit v našich srdcích, a to navždy.“

Rodinná kapela Kelly Family byla na vrcholu popularity v devadesátých letech minulého století s hity jako An Angel a Fell Love With An Alien. Barby Kelly s nimi vystupovala od roku 2002. V posledních letech už se na pódiích neobjevovala.