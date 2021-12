Zemřel zakladatel skupiny Olympic Pavel Chrastina

„V šedesátých letech byl Pavel můj velký kamarád. Potom jsme se trochu rozkmotřili, ale když se po letech vrátil z emigrace, opět jsme se sešli. Dokonce jsme spolupracovali, na každé nové desce Olympiku měl jeden text. Vyjma té poslední. To už mi říkal, že na tom není zdravotně dobře a že se na psaní nemůže soustředit. Měli jsme korektní vztah,“ řekl Právu Janda.

Je autorem například písní Pták Rosomák, Želva nebo Snad jsem to zavinil já, Dej mi víc své lásky nebo Krásná neznámá.

Poté, co dokončil studia na FAMU, pracoval jako scénárista a režisér v Československé televizi a Krátkém filmu Praha.

V roce 1980 emigroval do Austrálie, potom se přestěhoval do USA. Zpět do Česka se vrátil až v roce 1994. Hrával pak se skupinou Mefisto a věnoval se psaní poezie a článků.