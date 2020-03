Zemřel herec Max von Sydow

Sydow pracoval nejen ve filmu, ale i v divadle a stal se z něj idol mezinárodního uměleckého filmu. Dlouhou dobu odolával filmovým nabídkám v Hollywoodu. Poté, co účinkoval v Bergmanově filmu oceněném Oscarem, padla na něj volba pro hlavní roli ve filmu Dr. No. Poté již odešel do USA a souhlasil s rolí Ježíše v epickém filmu George Stevense Největší příběh všech dob (1965).