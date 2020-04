Zemřel Harold Reid, zpíval známý hit z Pulp Fiction

Harold Reid vynikal hluboko posazeným hlasem i autorskými schopnostmi. Byl mimo jiné uveden do Country síně slávy.

Reid se svým bratrem Donem a kolegy Philem Balsleym a Lew DeWittem zaznamenali velký úspěch s hitem Flowers on the Wall v roce 1965. Vyjeli na turné s Johnnym Cashem a pravidelně vystupovali v pořadu The Johnny Cash Show v letech 1969 až 1971.