Zemřel dirigent a houslista Břetislav Novotný

„Byl vynikající sólista, jako jeden z mála nahrál komplet Bachových sonát a partitur pro sólové housle. Dokonce specifickým způsobem interpretoval mnohozvuky, které se v barokním smyčci daly hrát i při dlouhých notách, že měly tři, čtyři tóny. S moderními smyčci se to obchází a on vymyslel specifický způsob, jak udělat iluzi drženého čtyřhlasového tónu. Hrál to netradičně, ale krásně, dokonce to provedl v Rudolfinu, ve dvou večerech, všech šest sonát zpaměti. Hlavně to byl nesmírně skromný, slušný člověk, byl to z té starší generace můj nejmilejší kolega, jaké jsem v životě poznal,“ řekl houslista Václav Hudeček.