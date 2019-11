ŽEBŘÍČEK: Terminátor se porouchal. Lidé se do kin nehrnou

Je to paradox, poslední díl terminátorské série je sice lepší než předešlý, ale po komerční stránce se trhákem nestane. Návštěvnost souvisí s kvalitou filmu jen velmi mlhavě. Jde spíš o rozpočet na PR a o pověst, která filmu předchází. Minulá pokračování značku Terminátor zkazila a lidé už se do kin nehrnou, i když to tentokrát bylo o fous lepší.