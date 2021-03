Zdeněk Svěrák začíná točit film Betlémské světlo: Smích by byl dobrý lék

Asi ano, ale za to já nemůžu, že jsem se tak narodil.

Nijak zvlášť. Jediné narozeniny, které jsem uvítal, byly osmnácté. A to proto, že jsem se stal plnoletým a zároveň jsem úspěšně složil maturitu.

Jistě. Kdyby tu nebyl koronavirus, tak se na chalupě sjedeme celá rodina, lítaly by špunty rychlé i ty pomalejší. Takhle v sobotu přišel poblahopřát syn s manželkou, v neděli dcera s manželem, se ženou jsme popili bohemku, kterou slavíme tradičně už od mládí.

Ne, autorem scénáře je Honza, já jsem mu jen pomáhal to potom trochu proveselit. Film vychází z mých povídek Betlémské světlo, Fotograf a Ruslan a Ludmila. Kdybych psal scénář sám, asi bych je odvyprávěl jednu po druhé, ale Honzovi se podařilo propojit je dohromady skrze postavu spisovatele, kterého hraju já. Vlastně sám sebe, ale postava se jmenuje Karel Šejnoha.

A ten spisovatel kolikrát neví, jak s tou povídkou dál, tak přejde k jiné, a postavy si mu stěžují, co s nimi bude, takže se to celé pěkně prolíná. Těším se na natáčení. Film je moc hezky obsazený, hrají v něm Tereza Ramba, Vojta Kotek, Jitka Čvančarová, Ondřej Vetchý, Vladimír Javorský, mou ženu hraje Daniela Kolářová.

Určitě ano, i když by to byla rozhodně skromnější oslava, než jakou jsem zažil při svých osmdesátinách. Ta byla plná překvapení, a úplně největším z nich bylo, když moji básničku pro děti nacvičili organizátoři našich mimopražských představení, majitelé penzionů, v nichž bydlíme, a další přátelé. Celkem asi dvacet lidí. Bylo to hrozně dojemné.