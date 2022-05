Zakladatelka Dyzajn marketu Terezie Tunková: Šperky jsme prodávali i na bleších trzích

Domluvila jsem se proto s kamarádem, který v Praze otevíral malou kavárnu, že bychom tam udělali malý předvánoční trh. Oslovila jsem několik tvůrců, které jsem znala a považovala za kvalitní. Postupně se mi začali ozývat další. Přesouvali jsme se do větších podniků, až jsme se dostali na piazzettu Národního divadla. Přibírala jsem lidi do týmu, učila se produkci, PR a tak dále. Vznikalo to organicky až do dnešního stavu.