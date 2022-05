Začaly hologramové koncerty skupiny ABBA

Členové kapely ve svých hologramových verzích omládli. Vypadají jako na konci sedmdesátých let. Andersson s úsměvem podotkl, že na svůj věk vyhlíží velmi dobře. Fältskogová je zase ráda, že její mladší já může jejich písně zpívat, a to i dvě nové z loňského alba Voyage. Jednu z nich, I Still Have Faith in You, pějí avataři v show jako hymnu smíření. Padnou si do náruče a nastává situace, kdy se dva rozvedené páry znovu usmiřují. Hala se v tu chvíli otřásá pod náporem potlesku diváků.