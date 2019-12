Whitesnake a Europe připomenou rock 80. let

Začali rockovými deskami Trouble, Lovehunter a Ready And Willing, slavnější jsou ale pozdější alba Whitesnake z roku 1987 a Slip of the Tongue z roku 1989 s hity Is This Love, Here I Go Again nebo Still Of The Night. Jejich poslední nahrávka byla vydána v roce 2019 pod názvem Flesh & Blood a kapela ji představila i na pražském koncertě letos v červnu.