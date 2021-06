Vladimír Mišík znovu točil s Petrem Ostrouchovem. Vznikl Noční obraz

„Písnička Šedesátá léta je upředena z mých osobních vzpomínek na tu dobu. Všechno, o čem v ní zpívám, jsem na vlastní kůži zažil. Jinak bych si nedovolil o tom psát. Chodil jsem na jazzové koncerty do pražské Reduty, možná jsem dokonce byl jediný rocker, a byl jsem i v Lucerně na koncertu Louise Armstronga. Byl to úžasný zážitek. V té době u nás tolik zahraničních hudebníků nevystupovalo. Já chtěl vidět všechny, protože muziku, kterou hráli, jsem z našich médií neznal,“ řekl Právu v hospůdce studia Sono Mišík.

Po ohlášení konce koncertování může vznik nového alba vyhlížet trochu překvapivě, nicméně po úspěšné předešlé desce, na které spolu Mišík a Ostrouchov dělali vůbec poprvé, se dostavila chuť do další práce. O tom, že by mohlo ještě něco vzniknout, se bavili už na takzvané dotočné alba Jednou tě potkám.

„S Petrem jsme už jako bratři, naše spolupráce nám vyhovuje,“ řekl Mišík. „Na dotočné k minulé desce se ke mně naklonil a zeptal se, kdy nahrajeme další písničky. Obrátil jsem oči k nebi a řekl, že až nám budou seslány. Za pár měsíců mi poslal už kapelou Blue Shadows nahrané a jím nazpívané demosnímky asi sedmi skladeb. Já řekl, že sedm kousků je skoro album, ale v té době jsme ho ještě neplánovali. Řekli jsme si, že budeme střádat nápady a dávat dohromady muzikanty, které bychom ve studiu rádi měli. Díky covidu měli většinou volno, takže to šlo dobře. Já začal psát písně také a najednou jich bylo čtrnáct.“

Ostrouchov přiznal, že když album Jednou tě potkám vyšlo a stalo se oblíbeným, zastesklo se mu po jejich spolupráci. Byl to pro něj prý jeden z nejkrásnějších zážitků vůbec, a tak si řekl, že by ho chtěl zopakovat.

Na novém albu se podílela i dlouhá řada hostů. Jsou mezi nimi Blind Boys of Alabama, Jerry Douglas, Davy Spillane, Dónal Lunny, Jamey Haddad nebo Mike Marshall, z domácích hudebníků Ondřej Pivec, František Kop, Miroslav Hloucal, Ondřej Klímek nebo Radek Baborák. V roli vokalistů pomohli Lenka Dusilová, Lenka Nová, Markéta Foukalová nebo Robert Křesťan.

„Hosty jsem vybíral já,“ prozradil Ostrouchov. „Všechno to jsou moji oblíbenci. Když jsem chtěl mít v písničce nástroj, na který nikdo z Blue Shadows nehraje, snažil jsem se oslovit někoho, kdo ho skvěle ovládá. I zahraniční muzikanty. Neměl jsem malé cíle, ale lockdown mi umožnil je naplnit.“

Zahraničním hudebníkům a zpěvákům byly nedodělané nahrávky písní poslány mailem s návrhy, ve kterých pasážích mají natočit své party. A oni to udělali.

„Blind Boys of Alabama měli koncert v Nashvillu. Druhý den si tam pronajali studio a natočili to v něm. Jamey Haddad je perkusionista od Paula Simona. Mám ho strašně rád, viděl jsem ho na mnoha koncertech a naprosto mě fascinoval. Je profesorem hudební improvizace, má obrovský rozhled a široké hudební vzdělání. I on si pronajal studio, ve kterém pro nás nahrával. Všichni ostatní točili ve svých domácích studiích,“ vysvětlil Ostrouchov.