Vladimír Mišík: Abych dozpíval, musel jsem si dát tablety, někdy i panáka

Je mi dvaasedmdesát let, takže mě to na stará kolena těší. Mám radost z toho, že deska dopadla tak, jak dopadla. Během jejího natáčení jsem měl zdravotní problémy, ale ve studiu Sono, kde vznikala, byla tak skvělá atmosféra, že nebylo možné věci ošidit. I když mi nebylo nejlépe, dostal jsem ze sebe optimální pěvecký výkon. Všechno totiž probíhalo ve velkém klidu a v příjemné atmosféře. Zaplaťpánbůh.

Krédo Etc… bylo, že jsme nikdy nedbali na to, jaký styl hrajeme. Produkovali jsme to, co nás bavilo a jak nás to napadlo. Občas jsme si dopřáli i exhibiční hraní. V některých písničkách jsou pasáže, v nichž se kluci z kapely rozehráli, protože prostě hrát umí a dané skladby to snesly. Já do toho zpíval či vyprávěl text.