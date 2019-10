Veris jako talentovaný výtvarný chameleon

Pokud tam však člověk vnímá jen pár jeho děl, unikne mu komplexní pohled na tvorbu tohoto zvláštního tvůrce. Když má pozorovatel možnost vidět tuto retrospektivně pojatou výstavu, musí se zatajeným dechem sledovat, jaký výtvarný a stylový rozptyl Veris měl. Jako by vedle sebe viseli Modigliani, Filla, Liesler, Picasso či Kupecký.

Malíř studoval mimo jiné u Jana Preisslera, proto jsou jeho začátky spjaty s výtvarným stylem přelomu 19. a 20. století. Zaujal ho symbolismus a romantismus. To je patrné především v krajinomalbě. Ve dvacátých letech malíře zaujal portrét téměř barokní vizuality. Takový je třeba Portrét dámy z roku 1925. Kráska s tváří zahalenou zlatavým šerosvitem vypadá, jako by ji namaloval nějaký španělský či holandský mistr 17. století, zatímco portréty ze třicátých let jsou už ve znamení strohého akademismu. Olej TGM (1931) zobrazuje prezidenta Masaryka důstojně sedícího v křesle jako monarchu.