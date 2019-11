Ve StarDance dotančil Miroslav Hanuš

V šestém soutěžním večeru jubilejní desáté řady StarDance předvedlo zbývajících šest párů jive, tango a cha-chu. Nejméně se to podle celkového hodnocení, ke kterému přispěli svými hlasy především diváci u televizních obrazovek, povedlo Miroslavu Hanušovi a Adrianě Maškové, kteří v této taneční soutěži dotančili.

„Dávám si desítku, že jsem to dotáhl až sem,“ zhodnotil svůj výkon Hanuš.

Do vystoupení dal především Kovy takovou energii, že při následném rozhovoru s moderátorem Markem Ebenem nemohl popadnout dech. Porota si přesto výtky neodpustila. „Viděl jsem problém s rovnováhou, pořád jsi padal doprava a pak zase doleva,“ podotkl herec, bavič a tanečník Richard Genzer. Dohromady tanečníci získali od poroty 29 bodů.

Především Otáhalová zaujala rudými šaty, ve kterých krásně vynikla smyslnost jednotlivých pohybů. „Bylo to impozantní,“ netajil se svým nadšením z vystoupení moderátor Marek Eben. „Nádherná choreografie, naprosto rytmická,“ ocenil tanečníky porotce Zdeněk Chlopčík.

Miroslav Hanuš a Adriana Mašková předvedli cha-chu. Díky stylově načesaným vlasům omládl známý herec minimálně o deset let, měl ale problémy s rytmem, čehož si všimli i porotci.

„Mistře, já se každou sobotu těším na váš účes – i dnes je úžasný, stejně jako vaše energie při tanci. Ale musím říci, že vám nevadí, že netančíte do hudby,“ neodpustil si kritiku Tománek.

„Adriana ukazuje, jak se to má dělat, a Mirek, jak se to dělat nemá,“ rýpl si do herce v nadsázce Chlopčík.