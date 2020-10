Vary budou! Organizátoři MFF Karlovy Vary představili mimořádný, 54 ½. ročník

„Tady Vary naučily v létě znovu lidi chodit do kin, nebát se toho. Teď se o to snažíme znovu, tentokrát listopadovou akcí. Počítáme samozřejmě s dodržováním všech hygienických opatření,“ řekl na středeční tiskové konferenci prezident festivalu Jiří Bartoška.

Právě odvahu organizátorů tradiční akce ocenil i ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD): „Jsem rád, že se Vary nevzdávají. Vím, že situace nyní vypadá chmurně, ale snaha prosadit alespoň kousek umění i v téhle době se cení.“ Vzápětí potvrdil, že na filmovou přehlídku v listopadu do Varů rád dorazí.

Zmínil také to, že z Evropské unie míří do Česka nové prostředky na kulturu. Mohl by z nich brzy vzniknout nový fond audiovize. „Dívejme se dopředu. Prostředky na restart filmu budou. Dokonce jich bude pro filmaře, televizní tvůrce více než doposud.“