V tomto týdnu zemřel už druhý člen maďarské skupiny Omega

S Omegou vystoupil naposledy v roce 2014 na budapešťském Náměstí hrdinů, kde kapela hrála společně s německou skupinou Scorpions. Nesouhlasil však s vystupováním Omegy v kostelech s projektem Oratorium a odmítl rovněž hrát na stadionu v rodné obci premiéra Viktora Orbána v obci Felcsút. Označil to za politickou akci. Na místě basové kytaristky se pak objevovala Kati Szöllössy, ale Mihály byl až do smrti považovaný za člena nejslavnější maďarské rockové skupiny. On sám před časem nevyloučil další spolupráci s ostatními členy kapely, ale k tomu už nedošlo.