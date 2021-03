Umělecký šéf Divadla Petra Bezruče Jan Holec: Máme radost ze setkání živého s živým

Velká část souboru se zapojila do iniciativy Moravskoslezského kraje Bo sme partyja a chodí pomáhat do sociálních či zdravotních zařízení. Dále natáčíme recesistický zpravodajský pořad Čuč Bezruč tv, Norbert Lichý založil vlastní podcast a každou sobotu obsadíme odpolední relaci v rádiu Kašpar. Hlavní úsilí však věnujeme projektu Stará láska nerezaví.

V současnosti vypouštíme na web Divadla Petra Bezruče krátká videa, která jsou takovými střípky z jednotlivých osudů. Původně jsem myslel, že bychom náměty zpracovávali do krátkých dramatických či literárních útvarů. Pak mi ale došlo, že by tím ztratily to nejcennější, a to je autentičnost. Proto budeme dál pracovat s formou dokumentu.