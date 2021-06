Umělci v Plzni malují na domy obří graffiti

„Cílem festivalu WALLZ letošního roku je ukázat špičkové české a evropské graffiti v Plzni, udělat co nejlepší práci s veřejným prostorem a dostat do něj současné umění. Diváci a obyvatelé Plzně můžou na deseti místech vidět obrovské malby od různých umělců z Německa, Portugalska i Česka. Můžou je vidět při práci, vidět, jakým způsobem graffiti vzniká a jakým způsobem ovlivňuje veřejný prostor, ve kterém se nachází,“ sdělil Novinkám programový ředitel DEPO2015 Jan Štěpán.

„Máme zatím pouze kladné reakce. Lidé na tvorbu reagují, s umělci si popovídají nebo jim i donesou kávu. Je to celé velice milé a dobře to zapadá do této lokality a do celého festivalu jako pozitivní ovlivnění toho prostoru, kde se jednotlivý mural (nástěnná malba) nachází,“ sdělil Štěpán.