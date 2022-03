Umělci pomáhají s integrací uprchlíků

Pražský soubor Cirk La Putyka a kulturní prostor Jatka78 propojí 22. března v jednorázovém představení Boom vol. 1 mladé české herce, tanečníky a akrobaty se studenty Kyjevské akademie divadelního a cirkusového umění, kteří utekli před válkou do Prahy. Dvacetičlenné skupině umožnil Cirk La Putyka dostat se do bezpečí, zajistil pro ni ubytování i možnost tréninků a spolupráce s českými umělci.

Brněnské Studio Centra experimentálního divadla zve do stanu, v němž se od 21. do 23. března odehraje setkání v rámci projektu Becoming Czech, který vychází ze zkušenosti první generace migrantů žijících v České republice. Trojice umělkyň, inspirována zkušeností s migrací, se rozhodla vytvořit prostor pro sdílení myšlenek, pro odpočinek a kolektivně trávený čas. Program zahrne společné vaření, diskuse, četbu i možnost přespání ve Studiu CED.