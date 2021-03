Tvůrci filmu Meky chystají dokument o Žbirkově desce Modrý album

Před dvaceti lety vyšlo multiplatinové CD Modrý album Mira Žbirky. Deska ho vtáhla do nového tisíciletí. Je v ní ukrytý příběh usmíření, hledání nových možností a velký návrat na pódia za zvuku písničky Co bolí, to přebolí. Nyní o ní chystají tvůrci filmu Meky dokument.