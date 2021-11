Tři cesty výtvarnice Marie Zábranské

První, co člověka při pohledu na její práce napadne, je, že má co do činění se sofistikovaně zpracovanými tématy, s akcentem na detail, pečlivým zpracováním figury, ale zároveň s precizní kompozici, jež drží celkový obraz pohromadě. Zřejmě se v tomto ohledu zúročila dlouholetá praxe Zábranské, pracující několik let jako konstruktérka u rýsovacího prkna.