Tomáš Pastrňák zpívá o Rusce z non stopu

Klip natočil během jedné noci režisér Tomáš Krejčí. Hlavní role se zhostila baletka Beáta Šedovičová. Příběh je zabalen do baletní choreografie, která se prolíná nocí a dnem, kdy hrdinka ve dne řeší svůj stesk a v noci popustí uzdu své fantazii. Klip sestříhala ruská rodačka Alisa Sheli.

„Jednou jsme v noci skončili s Igorem Malijevským a Tomášem Pastrňákem v Ostravě v non stopu. Byla zima, měli jsme po vystoupení, pili jsme grog a pak ještě jeden, venku sněžilo, nechtělo se nám ven. Vedle u stolu seděla smutná dívka. Dal jsem se s ní do řeči a pozval ji na grog, který neznala, protože ten se prý v Rusku nepije. Vyprávěla nám o Ostravě, o Moskvě, o svým životě a klukovi, na kterého čeká. Ten večer nepřišel. A tak se zrodil druhý den ve vlaku do Prahy tenhle text,“ popisuje jeho vznik spisovatel Jaroslav Rudiš.