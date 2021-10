The Doors se vracejí. Tentokrát v kinech

V kapele hráli ještě kytarista Robby Krieger a bubeník John Densmore a jejich slavné hity Break On Through to the Other Side, Riders on the Storm a Light My Fire můžete slýchat i po padesáti letech. Řada světových i českých skupin také nahrála jejich coververze. Morrison zemřel v roce 1971 v Paříži a Manzarek v roce 2013.