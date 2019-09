Taylor Swiftová. Zpěvačka, která začal říkat, co si o světě myslí

V osobním životě je přitom mimořádně ostražitá, možná až plachá. Má totiž strach z fanatických fanoušků. Devětadvacetiletá zpěvačka tráví většinu volného času v Nashvillu, New Yorku, na Rhode Islandu a v Londýně. Vždy se ale obává, aby se u ní doma neobjevil nějaký stalker, člověk, který ji coby nadšený obdivovatel sleduje na každém kroku a nemá v tom žádné zábrany.

„Od té doby, co jsou mé adresy na internetu, snažím se neprozrazovat, na které z nich se právě nacházím. Mohou se tam totiž ukázat lidé, chlápci, kteří si myslí, že jsme spolu oddáni. V mých domech se už objevili stalkeři, někteří z nich byli dokonce ozbrojeni,“ uvedla v pořadu CBS Sunday Morning.

Taylor Swiftová na letošním ceremoniálu předávání MTV Video Music Awards v srpnu v americkém Newarku. Foto: ČTK

Letos v březnu třeba do jejího domu v New Yorku vnikl již potřetí stejný muž, dvaadvacetiletý Roger Alvarado. Stejně jako v minulých případech byl zatčen. Loni si přitom odseděl šest měsíců za předchozí vniknutí do zpěvaččina domu.

Podle policie při svém třetím pokusu vylezl po žebříku na terasu v prvním patře, rozbil skleněnou výplň dveří a byl uvnitř. Nikdo však nebyl doma, stejně jako v dubnu minulého roku, kdy se Alvarado ve zpěvaččině domě v klidu osprchoval a pak usnul v její posteli. Poprvé do jejího domu vnikl loni v únoru, to rozbil vchodové dveře lopatou. Inu, jeho zájem je silný.

Politický postoj

Věci kolem jejího pronásledování, a to i na sociálních sítích, se podle Swiftové zhoršily ve chvíli, kdy se otevřela ve svých názorech. Loni v červnu poslala například na svém koncertě v Chicagu vzkaz LGBT komunitě.

„Přiznávat se ke svým pocitům je odvážně za jakýchkoli okolností a v jakékoli situaci. Mnohem více odvahy je však třeba na to přiznat se ke svým pocitům a k tomu, kým jste, když víte, že se to může setkat s odmítnutím ze strany společnosti,“ řekla z pódia. „Zdravím všechny, kteří mají dostatek kuráže na to, aby dokázali být upřímní v tom, co cítí, a žít své životy takoví, jací jsou.“

Že takové postoje nejsou u části společnosti zrovna populární, není jistě třeba zdůrazňovat. A loni se zpěvačka pustila i do politiky. Byť patřila dlouhá léta k těm, kteří se tomu tématu ve veřejných vyjádřeních vyhýbali, v říjnu podpořila americké demokraty.

„Vždy budu volit podle toho, který kandidát bude hájit a bojovat za lidská práva,“ napsala v příspěvku na Instagram, jenž za krátký čas získal více než milion takzvaných lajků. „Jsem přesvědčena, že rasismus vůči lidem jiné barvy pleti, který v naší zemi stále vidíme, je příšerný, odporný a velmi rozšířený.“

Mezi komentáři k jejímu vyjádření, z valné většiny pozitivními, se objevily i názory, že její politický vklad je dalším dílem letitého sporu mezi ní a americkým raperem Kanyem Westem. Ten je shodou okolností podporovatelem současného amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Taylor Swiftová je sběratelka cen a úspěchů. Foto: ČTK

Vše začalo v roce 2009, kdy West vtrhl na pódium během děkovné řeči Swiftové při předávání MTV Video Music Awards, vyrval jí z ruky mikrofon a prohlásil, že nominovaná písnička od Beyoncé je lepší. Do kauzy poté zasáhl i tehdejší americký prezident Barack Obama, který rapera označil za pitomce.

Taylor Swift však plánuje být v budoucnu politicky více aktivní. Jako veřejně známého člověka je prý její povinností ozvat se proti rétorice, která zaznívá z úst některých politiků.

„Vyvolávání rasistických nálad a strachu není něco, co bych od našich lídrů očekávala. A došlo mi, že je mou povinností využívat svůj vliv proti této odporné rétorice,“ řekla listu The Guardian letos v březnu a s ohledem na blížící se další prezidentské volny dodala: „Budu se více angažovat. Máme před sebou velký souboj.“

Nejlépe placená rekordmanka

Taylor Swiftová byla na sklonku letošního července vyhlášena nejlépe vydělávající celebritou světa pro rok 2019. Její výdělky se zejména díky turné k albu Reputation oproti loňskému roku zvedly o 131 procent, na 185 milionů dolarů. V čele stejného žebříčku byla už v roce 2016, kdy po vydání alba 1989 ve sledovaném období inkasovala 170 milionů dolarů.

V závěru srpna pak uspěla na předávání hudebních cen MTV v Prudential Center v americkém Newarku. Společně s Arianou Grande a Billie Eilish obdržely tři ceny, přičemž ona a Grande byly nominované v deseti kategoriích. Odnesla si ocenění za video roku, video s poselstvím a její skladba Me! s Brendonem Uriem z kapely Panic! At The Disco jí vynesla i trofej za vizuální efekty.

A 23. srpna vyšlo její sedmé studiové album Lover, na kterém je osmnáct nových skladeb. Jak už to v jejím případě bývá, překonala s ním pár rekordů. Během prvních čtyřiadvaceti hodin se ho celosvětově prodaly dva miliony kopií. Za stejný čas mělo na službě Spotify 55 milionů streamů, což v této kategorii zařadilo Swiftovou za její kolegyni Arianu Grande a její počin Thank U, Next. Ve Spojených státech se pak během prvního dne po vydání prodalo nové kolekce na 450 tisíc kusů, čímž popová hvězda překonala dosavadní rekord americké formace Jonas Brothers.

Taylor Swiftová v obležení fanynek. Foto: ČTK

Pro emisi novinky změnila vydavatelskou společnost. Prvních šest desek vydala u Big Machine Label, ale potom podepsala smlouvu s Universal Music a Lover je jejich první spoluprací. Tím krokem sice kvůli nešikovně sepsané předešlé smlouvě ztratila práva na své staré písně ve prospěch agenta Scootera Brauna, sdělila už ale, že se jich jen tak snadno nevzdá.

Plánuje znovu nahrát všechna svá předchozí alba, s výjimkou posledního, a tím, že půjde o nové nahrávky, budou autorská práva na písničky zase její. Jejím záměrem je nahrát je s určitými změnami, tedy vlastně jakési remixy. Tím by mohla uspět v očekáváném soudním sporu, který mezi ní a Braunem po nové emisi starých desek jistě zahoří.

O vztazích i nemoci matky

Na albu Lover se objevili pouze dva hosté. Brandon Urie v úspěšném singlu Me! a countryová kapela Dixie Chicks ve skladbě Soon You’ll Get Better. „Album se nese v uvolněné romantické atmosféře, ale nepřináší jednoduchá témata. Ne všechny písně jsou veselé. Najdete na něm trochu romantiky v osamělosti, ve smutku nebo v boji s protivenstvími,“ prozradila Swiftová.

Písnička Cruel Summer je o jejím krátkodobém vztahu s britským hercem Tomem Hiddlestonem. V roce 2016 spolu byli tři měsíce, a i když on v jednom rozhovoru uvedl, že téma jejich partnerství v písních nebude řešeno, skončilo to jinak. Podle médií se stejného vztahu dotýká i skladba Death By A Thousand Cuts.

V písni London Boy zpívá Swiftová o tom, jak dobře se jí žije v hlavním městě Anglie spolu s přítelem Joem Alwynem, se kterým je od roku 2017. Posiluje tak vlastně i spekulace médií o tom, že by se měla přestěhovat do Evropy. Vztah k ní, jak vidno, má. Jestli se to ale stane, není jasné.

V písni You Need To Calm Down se staví za práva homosexuálů. Ve skladbě The Man zase přemýšlí o tom, jak by ji veřejnost a média vnímaly, kdyby byla muž. „Je to druh myšlenkového experimentu: co by se stalo, kdybych jako muž udělala stejná rozhodnutí, stejné chyby a měla stejné úspěchy,“ sdělila v rozhovoru pro magazín Vogue.

Soon You’ll Get Better je věnovaná zpěvaččině matce, které letos v dubnu opět diagnostikovali rakovinu. „Rakovina mé matky mě naučila, že existují skutečné problémy, a pak všechno ostatní. Nemoc milovaného člověka je vážná věc. Mívala jsem velký strach ze svých každodenních vzestupů a pádů, ale nyní se zabývám důležitějšími otázkami,“ řekla.