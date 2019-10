Tatiana Dyková se v ukázce Poslední aristokratky podobá anglické princezně

A čeho si nejvíce váží na Tatianě Dykové? „Je přesně ta herečka, která se v jedné scéně dokáže elegantně houpavým krokem procházet po rozpadajícím se zámku v kostýmku, který jako by vypadl ze šatníku jejího velkého vzoru, tehdy ještě žijící princezny Diany, a v jiném obraze se jako nic netušící naivní Čechoameričanka cpát upečenou husou tak, že si maso se zelím nacpe mezi dva houskové knedlíky, jako by to byl americký hamburger,“ tvrdí Vejdělek.