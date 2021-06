Symbolem léta budou malé festivaly

Krásný ztráty Live, kde Michal Prokop oslaví pětasedmdesáté narozeniny a pokřtí novou desku Mohlo by to bejt nebe, proběhnou 13. až 14. srpna ve Všeticích. Pogratulovat přijedou skutečné legendy - Pražský výběr, Laura a její tygři, bluesrockoví klasici Krausberry a Minus 123 minut. Další jména budou pořadatelé postupně v následujících týdnech oznamovat.

„Děkujeme všem, kteří se rychle rozhodli o účasti na akci, která se nakonec letos uskuteční. Přidáváme do prodeje nyní i vstupenky, které byly původně rezervovány pro prodej až v týdnu akce. Jedná se o jednodenní páteční, kde proběhne křest nového alba Michala Prokopa, i sobotní na program, který završí koncert Pražského výběru. K dispozici jsou také dvoudenní standardní, či doplněné o rezervaci místa v campu. Na recepci ve Všeticích lze pak pořídit vstupenky včetně ubytování v okolních hotelech či novinku v luxusních stanech s postelemi přímo na louce u statku. Těšíme se na letošní unikátní hudební setkání,” uvedl za pořadatele David Gaydečka.

Hudební léto na renesančním pardubickém zámku láká třeba na český rock a pop. Prní prázdninový měsíc vystoupí zpěvačka Anna K. (23. července), v srpnu pak třeba David Koller (19. srpna), písničkář Pokáč (5. srpna) a Bára Poláková (20. srpna). Děti do tří let mají vstupné zdarma.

V Českém Brodě začne Brod 1995 21. srpna. Přijedou Tři sestry, soulová a popová diva Marie Rottrová, Vypsaná fixa, Peneři strýčka Homeboye, United Flavour, Krausberry, The Silver Spoons nebo písničkář Pekař.

Od pondělí 19. do soboty 24. července proběhne Folkové léto Řečkovice (Robert Křesťan a Druhá tráva, Ivan Mládek, Žalman, Hop Trop či Folk Team) a v pátek 30. července se od 18.00 koná Brněnský Beatfest, kde vystoupí rockové legendy Progres 2, Synkopy 61 a Roman Dragoun and His Angels.