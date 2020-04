Světové galerie nabízejí prohlídku on-line

Nahlédnout lze i do vídeňského Leopoldova muzea, v němž je k vidění především rakouské umění první poloviny dvacátého století, zejména obrazy a kresby Egona Schieleho a Gustava Klimta. Největší sbírka Klimta na světě je ale v Belvederu. Kromě toho jsou součástí expozice mistrovské obrazy Egona Schieleho a Oskara Kokoschky, díla francouzských impresionistů a představitelů vídeňského biedermeieru.

Bohatou nabídku má Německo. On-line lze nahlédnout do Národní galerie v Berlíně, Pergamonského muzea, Uměleckoprůmyslového muzea, do drážďanských galerií starých i nových mistrů, Zelené klenotnice, do Staré pinakotéky v Mnichově a dalších.