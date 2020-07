Summer Arena 2020 nebude

„Všichni jsme do tohoto projektu šli s vědomím, že tomu věříme, a že to chceme realizovat. Je naprosto nepodstatné, kdo prodal či neprodal více či méně vstupenek. Byl to v důsledku náš společný projekt, a ten si v této neutěšené době bohužel nenašel dostatečné množství přízně u fanoušků,“ stojí v prohlášení pořadatelů. Těmi byli lidé z několika renomovaných českých agentur.

Na závěr ještě pořadatelé napsali: „Prali jsme se s tím, věřili jsme tomu, investovali jsme nemálo prostředků do reklamy, několik týdnů jsme každý den včetně víkendů do noci řešili webové stránky, Facebook, propagaci, smlouvy na areály, výkresy, technickou dokumentaci, domlouvali podmínky s interprety. A výsledek je nic. Nic? Byli jsme naivní? Myslíme si, že ne! Alespoň jsme to zkusili. Několik týdnů jsme dělali to, co umíme, a to, co máme rádi. Dali jsme dohromady podle nás skvělou sestavu interpretů, a ti do toho šli naplno. Nikdo nespekuloval! Všichni chtěli hrát! Všichni chtěli bavit sebe i své fanoušky!“