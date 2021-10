StarDance bude s Ebenem moderovat Háma

„Vlastně si to hodlám užít… Miluji na moji práci právě takovéto výzvy. A moderovat ve dvojici s Markem to se snad odmítnout nedá. Jdu se zase něco naučit a zažít adrenalinový a vzrušující večer s pořadem, jehož jsem, mám-li čas, pravidelným divákem a obdivovatelem. A děkuji mé dlouholeté kamarádce Tereze Kostkové za tuhle, sice nechtěnou, ale o to víc vzrušující příležitost. A taky za rady, protože jí pořad volám a na něco se jí ptám. Tak se brzy Terezo uzdrav, ať mi můžete s Markem příští týden předat slovo ze StarDance do Atleta roku,“ komentoval Háma svou nečekanou moderaci živého přenosu taneční soutěže.