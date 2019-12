Srážka komisaře Gereona Ratha s nacisty

Rath je povolán do Berlína, aby vyšetřil smrt bezdomovce, veterána z první světové války. Dívka Hannah, která údajně zapálila místo, kde bezdomovci žili, zmizí. Klíčem k případu se zdá být rukopis románu poručíka Achima von Roddecka, velitele jednotky, která se během války podílela na podivných obchodech.

Jenomže je zrovna zapálen Říšský sněm a jednotky SA svážejí do vězení německé komunisty, na kterých si vybíjejí nenávist. A nepolitický Rath se najednou musí ocitat v mučírnách SA, aby si vyžádal lidi, kteří by mu mohli pomoci vyřešit jeho případ.

Není to politický traktát, jde o žánr krimi. Ale vykreslení osudů lidí z března 1933 nenechává čtenáře na pochybách, že aktivity SA i odvolávání nacistům nepohodlných státních úředníků jsou projevem politického teroru.

Populární seriál Babylon Berlin, jenž vznikl podle Kutscherových knih, zaujal mimo jiné tím, že nešlo o pouhou historicko-politickou fresku. Na pozadí tušených a pro diváka už známých následujících událostí v německé historii se odehrával napínavý děj. Takový přístup využil autor narozený takřka třicet let po požáru Říšského sněmu a více než patnáct let po porážce nacistického Německa k dalšímu dílu. Je to historicky cenný a literárně působivý způsob.