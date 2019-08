Spratci: O krásném a bezohledném životě

Kdo chce srovnávat úspěšný titul připomínající kluka dostávajícího tatínka do polepšovny s touto prózou, jistě najde švy spojující oba příběhy. O to ale nejde. Kars vystihl mladá léta jedné z generací objevující svět nejen pražských vinohradských dvorků a později přilehlých pivnic, zároveň toužící odhalit dívčí blůzku i podprsenku skrývající zrající prsy velkosti meruněk. A bohužel i počítající první mrtvé. Možná že ti určují zrání Karsových hrdinů více než doba spějící pomalu k listopadu 1989.

Pravda, člověk se moc nedozví, proč se Ondřej rozvedl se svou ženou Martou, jejíž otec, kriminalista, ji chtěl ochránit před celým světem. Jak to tak bývá, málokterému tátovi se to podařilo. Možná je škoda, že se čtenář kromě prostého oznámení o rozvodu nedozví, co k tomu vedlo.