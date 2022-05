Spisovatelka Radka Denemarková: Boj o moc je boj o moc slova

Liší se, a radikálně. Ale tak to bylo s každou mou knihou. A nezapomeňte na Švýcarsko, tam se Hodiny z olova dostaly i na seznam bestsellerů. Smršť recenzí pokračuje, už je nestačím sledovat. Promýšlejí román do hloubky. A ano, jedna věc je knihu napsat, druhá věc je najít někoho, kdo jí porozumí. Znovu se potvrzuje, že potřebuji širší, vzdělanější kontext.

Samozřejmě ne každý je odvážný. Spousta lidí má právo se bát. Hodně jsem o tom přemýšlela právě při psaní Hodin z olova. Jsou ale situace, kdy jsem si říkala, že je lepší nežít vůbec než žít beze cti. Idealismus byl přece na pražském jaru a na roku 1989 to hezké. Bylo očekávání, že spolu něco dokážeme. Navíc vědomí, že společnost musí být pestrá. Pak může bojovat se systémem, protože ten neví, co s tím.

Ano, Čína nepotřebuje armádu, kupuje si svět, ve zkorumpovaných zemích jí to jde snadno. Neustále opakujeme, že Ukrajina bojuje i za nás, za naše hodnoty. Jaké to jsou? Na první pohled to vypadá, že Evropa ukázala pevnou, odhodlanou jednotu. A přesto pokračuje ve financování ruské válečné zrůdnosti a genocidy, protože si svázala ruce ruským plynem.

Představte si, že by se nám ve východní Evropě vedlo ekonomicky lépe. Pak bychom podle této logiky nepotřebovali revoluci 1989. Doufala jsem, že propojíme to nejlepší z východní Evropy s humanistickými hodnotami Západu a jeho zkušeností s demokracií. Ale dopadlo to naopak. Když demokracie ztrácíme, tak ne naráz, ale centimetr po centimetru, zato nepřetržitě. A to se projevuje na Východě i Západě. Musíme držet pozice, které jsme si vybojovali směrem ke svobodě. To chce v dnešní době hodně síly.