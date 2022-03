Spisovatel Michal Šanda: Každá nová kniha je prvovýstup

Chtěli jsme jenom upozornit veřejnost na to, co se v chráněném území chystá. Dopadlo to dobře, místo panelových oblud je na plácku pod viaduktem dětské hřiště.

Vydat by ji mělo ještě do prázdnin nakladatelství Větrné mlýny a pro mě je to kniha úplně nejdůležitější v celém mém životě. Rukopis má milion a půl znaků, takže to bude hodně objemný špalík. Pohromadě je v něm skoro všechno, co jsem kdy napsal. Tedy to, co za něco aspoň trochu stálo. Osud mi dopřál šanci znova to přečíst a místy docela podstatně přepracovat. Název je kombinací slov z názvů mých knih sem zahrnutých, tedy Generál v umyvadle plném blues.