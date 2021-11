Soulož je zázrak, zpívá Roman Holý na sólové desce

Zatímco zvuk desky nepředstavuje radikální odklon od předchozí tvorby, velkou novinkou je, že Roman Holý se pasoval do role hlavního zpěváka. Pěvecky se dosud držel spíše v pozadí. Bylo logické, že se příliš necpal do pozice frontmana - když máte v kapele Dana Bártu, není to třeba. Tentokrát jde ale o osobní sólovou desku a Holého maminka prý ”bude mít radost”.