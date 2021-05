Soud vyhověl Saudkovým ve sporu o katalog s komiksem Muriel a andělé

Justice se v jiném sporu zabývala vlastnictvím komiksu. Podle pravomocného rozsudku nepatří sběrateli Tomáši Šmídkovi, který se jej v roce 2014 pokusil prodat v aukci, ale právě Saudkovým. Publikovaný verdikt s hlavní větví sporu souvisí, týká se však čistě toho, zda aukční síň 1. Art Consulting nezasáhla do Saudkových autorských práv, když před plánovanou dražbou publikovala katalog s reprodukcemi komiksu.

Komiks Muriel a andělé měl vyjít na konci 60. let, ale kvůli nástupu normalizace se k lidem tehdy nedostal. Osud originálu byl desítky let neznámý, komiks vyšel až v roce 1991 po nálezu tiskařských štočků. Z dokazování v hlavní větvi sporu vyplynulo, že originál držel Jiří Helmich, který kdysi pracoval v tiskárně. Jeho příbuzní u soudu řekli, že komiks od Saudka dostal jako záruku za půjčení peněz. Saudkovi přátelé ale uvedli, že kreslíř považoval originál za ukradený a popíral, že by dílo někomu dal.