Smrtící bílá nabízí spíš čtení než detektivku

Reklama uvádí, že děj začíná okamžikem, kdy do Strikeovy kanceláře přijde rozrušený muž, který udává, že viděl, jak bylo zabito dítě. Stalo se to už před desetiletími. Než ho detektiv stačí vyzpovídat, muž uteče. Je to jeden z vedlejších motivů románu.

Galbraithovi se stalo to samé, co J. K. Rowlingové v případě knihy Harry Potter a Ohnivý pohár (776 stran) a či Harry Potter a Fénixův řád (800 stran). Záliba v dialozích, které posouvají děj dál, je pro autorku tak velká, že ztrácí cit pro souměrnost. A v jeho (i jejím) případě zjevně neexistuje redaktor, jehož připomínky pro škrty slovní vaty by vzal(a) vážně. Projevuje se to například i v neustálém opakování bolesti Strikeovy amputované nohy, respektive potížemi spojenými s používáním protézy.