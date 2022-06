Skywalker natočili k písni Penitent vizuálně vyladěný klip

„Song je o tom, jak se řada z nás pod vlivem toxické soutěživosti dere nahoru za svým snem. A to klidně přes mrtvoly, totálně bezohledně vůči celku, komunitě. Říkám, že jsem z toho frustrovaný. Pokud se někdo bude chtít dostat výš přese mě a tím mě zničit, tak ať si to užije, protože ze mě nikdy to nejlepší nedostane. S tím souvisí i název EP Best of Me. Hledám vlastně kajícnost ve svědomí a lidskosti,“ vysvětluje k textu frontman Jay Skywalker.