Skupina Nebe má na minialbu i duet s Katarínou Knechtovou

Pro kapelu je to první deska od roku 2017. „Dospěli jsme do bodu, kdy jsme zjistili, co přesně my sami chceme. A to se v naší tvorbě odráží. Deska je pro mě především talisman, ve kterém je skrytá absolutní svoboda umění i slova. Jsou na ní country, gospel, pop, odkaz na pandemické období i více než pětiminutová balada. Ve všech písních odkrýváme kus svého nitra, všechno dobré i zlé, čím si naše parta prošla,” vysvětluje zpěvák Petr Harazin.