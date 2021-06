Sebedestruktivní popartové snění milostných dvojic

Akryl na plátně Romeo_Juliet (2021) zpracovává světoznámý příběh lásky shakespearovských milenců pomocí výmluvných totemových znaků. V každém rohu obrazu je jeden, konkrétně rozlomené srdce, Amor, dýka a jed. A uprostřed rudého kruhu se skví prsten s diamantem, který jako by poukazoval na nesmrtelné spojení obou mladých lidí. Láska je silnější než smrt, tak by mohl poučený pozorovatel interpretovat toto dílo.

Plátno John Lennon_Yoko Ono (2020) pracuje s tématem mírového znaku v centru obrazu, zatímco pruhy barev vycházející z něj zase evokují paprsky slunce. A slunce, bylo jak známo, fundamentálním symbolem hippies (například i díky skladbě Here Comes The Sun od The Beatles), ke kterým měly obě osobnosti ideově blízko. Tři šípy v centru obrazu je možné chápat coby odkaz na násilnou Lennonovu smrt v prosinci 1980, ale také na lásku mezi oběma protagonisty.