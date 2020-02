Sam Smith natočil skutečně svobodnou desku

Od globálního úspěchu, který Sam Smith zaznamenal s vydáním debutového alba In The Lonely Hour, prodal více než 25 milionů desek a získal řadu ocenění. Mimo jiné čtyři ceny Grammy, tři Brit Awards a Golden Globe, za úspěchy na poli hudby byl zapsán do Guinnessovy knihy rekordů a stal se jedním z největších zpěváků současnosti.

Mezi jeho největší hity patří La La La s Naughty Boyem, I’m Not the Only One nebo Too Good At Goodbyes, které přesáhly miliardu přehrání jen na YouTube. Poslední ze zmíněných byl rovněž Smithovým druhým singlem (po Stay With Me), který na Spotify překročil miliardu přehrání. Smithovou hudební inspirací jsou Adele, Amy Winehouseová, Whitney Houstonová nebo Beyoncé.