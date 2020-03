Rouška song nasbíral přes milion kliknutí

„Během tří dnů se ten trend naprosto otočil, což je neuvěřitelné a já věřím, že jsme tomu přispěli minimálně u nás.” Vedle toho přišel i nápad, že by se ke kampani mohl napsat i takový osvětový song, což se stalo.

„Věci, které vznikají spontánně, rychle a přirozeně, bývají prostě nejlepší. A tenhle song to zase potvrdil. Klobouk dolu před Miraiem. Jednak za to, že opět složil hitovku, tentokrát ještě s přesahem tolik důležitý osvěty ohledně roušek, a druhak – že věřil, že zvládnu nahrát svou část na telefon v dětském stanu a že to dokonce bude použitelné,” řekla Štíbrová.