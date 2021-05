Román o rodech z pomezí

Kletba podle Justiny (Pavel Mervart, 210 stran) je román básnířky a prozaičky Lydie Romanské vyprávějící příběhy několika rodů ze Svinova, dnešní části Ostravy, a to od roku 1915 prakticky do současnosti. I když to nejpodstatnější se odehraje od třicátých do konce čtyřicátých let.