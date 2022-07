Ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová: Pro festival jsou důležití lidé a počasí

Jak jste se cítila před dvěma lety, když už bylo jasné, že Colours of Ostrava nebudou moci kvůli covidu-19 proběhnout?

Vzpomínám na to velmi nerada. Bylo to, jako když musíme zastavit rozjetý vlak, smutné a deprimující. Zákaz festivalu jsem už před mnoha lety zažila a dlouho jsem si myslela, že už se nic takového nebude opakovat. Tehdy to bylo samozřejmě z jiných důvodů, to se komunisté rozhodli, že ne všechno se může v tehdejším Československu uskutečnit.

Před dvěma lety jsem zažila takové déjà vu, ačkoli důvody byly pochopitelné a asi se nedalo nic dělat. Ty okamžiky byly nicméně kruté.

Bylo těžké udržet program z před dvou let i pro letošní ročník?

Upřímně řečeno, nebylo. V Evropě zažívali všichni totéž, naplánované koncerty a festivaly se nekonaly. Byli jsme všichni na stejné lodi, všichni jsme museli všechno rušit. A stejným způsobem jsme pak zase všichni všechno obnovovali. Mnohem horší bylo, že jsme v roce 2021 museli festival zrušit podruhé, takže se vlastně připravoval třikrát.

Přineslo neuskutečnění dvou ročníků programu i něco pozitivního?

Ani ne, jen jsme doplnili pár nových jmen. Nejvíce se to odrazilo na Meltingpotu, u něhož jsme delší čas na přípravu využili tak, že jsme pozvali více zajímavých osobností, které na něm budou hovořit. Obecně se těšíme na to, až festivalový program, který je v základu připravený dva roky, proběhne a my budeme moci tvořit nový.

Letošní ročník Colours of Ostrava vlastně dohráváte z roku 2020. Jak moc je tato skutečnost náročná ekonomicky?

Nezastírám, že ekonomika posledních tří let je smutný příběh našeho festivalu. Budeme dělat, co budeme moci. Doufáme, že přijdou lidé, že si letošní ročník nenechají ujít, a pomohou nám tím tu ekonomickou hořkost zmírnit.

Přemýšleli jste v posledních třech letech o tom, že byste případně festival ukončili či prodali?

To nás ani nenapadlo. Snažili jsme se tým, který ho připravuje, udržet pohromadě a bojovali jsme, jak jsme mohli. Dělali jsme několik online projektů, začali jsme tvořit podcasty, prostě jsme pracovali na tom, aby festival nezanikl. Nenudili jsme se, tvořili jsme.

Patříte k pořadatelům, kteří jezdí po světě a sledují hudební scénu a její trendy, abyste mohla ty nejzajímavější hudebníky a zpěváky pozvat na Colours of Ostrava. Pravda, v minulých letech to kvůli pandemii nebylo možné. Podařilo se vám přesto pozvat nějaký osobní objev?

V minulosti jsme objevili Lewise Capaldiho, který na festival přijel v době, kdy byl vycházející hvězdou. Myslím si, že letos se nám cosi podobného daří u britského zpěváka Sama Rydera. Má rovněž obrovský potenciál. Nesmírně se také těším na koncert norské indie-pop-folkové skupiny Kings Of Convenience, o níž hudební kritici píší, že je to bílý jednorožec na hudební scéně. Její hudba je velice křehká a jemná, vzdáleně připomíná tvorbu Simona a Garfunkela.

Sam Ryder vystoupil letos na Eurovizi a skončil druhý. Sledovala jste jeho účast?

Eurovizi nesleduji, ale je mi jasné, že kdyby byly jiné politické a společenské okolnosti, tak by vyhrál. (V hlasování zvítězila ukrajinská skupina Kalush Orchestra, pozn. red.)

Bylo snadné udržet v programu největší hvězdy letošního ročníku s ohledem na to, že se zvyšují náklady, a tím pádem i jejich cena?

Na letošní ročník přijedou všichni za ceny, na které jsme s nimi uzavřeli smlouvu v roce 2019, kdy se ročník 2020 chystal. V současné ekonomické situaci, kdy náklady na samotný festival vzrostly o padesát až sto procent, jak ve kterém segmentu, by to asi jinak nešlo. Zvyšující se ceny se totiž na festivalu podepisují velmi krutě. Vstupenky byly za určitou cenu prodány dlouho před současnou ekonomickou krizí, tak levně bychom je letos už prodávat nemohli. Očekává se od nás ale, že to zvládneme. A my to zvládneme.

Na kolika pódiích a scénách se letos Colours of Ostrava odehraje?

Museli jsme jejich počet trochu redukovat, protože jsme si nemohli dovolit to, co v minulých letech. Nebude scéna ve stanu, která byla určená taneční hudbě. S Meltingpotem jsme přesto připravili devatenáct scén, takže si myslím, že si návštěvníci budou moci najít to, co je zajímá.

Ze kterých osobností, které jste pozvali na Meltingpot, máte největší radost?

Všichni se těšíme na Nizozemce Wima Hofa, který není jen hlavní hvězdou celého Meltingpotu, ale člověkem, jenž ovlivnil celou pandemii. Povzbuzoval lidi k otužování, k tomu, aby se starali co nejvíce o své zdraví. Jeho příklad vyvolal kampaň ozdravování skrze vlastní dech a otužování. Bylo pro nás důležité, aby na Meltingpotu byl a podělil se o své znalosti.

Osobně se těším i na Tscheringa Tobgaye, bývalého premiéra Bhútánu, který úžasně přednáší o ekologii. Hovoří o ledovcích, Himálaji i o tom, na co myslet při záchraně světa. Jsem také ráda, že přijede Lama Yeshe Losal Rinpoche, spisovatel a zakladatel buddhistického kláštera ve Skotsku. Těší mě, že se s návštěvníky festivalu podělí o svou moudrost.

Festival pro své příznivce letos připravil i možnost získat doživotní V. I. P. vstupenku. Jak toho lze dosáhnout?

Je to taková zajímavá propagační záležitost. Ve spolupráci s největší světovou burzou kryptoměn Binance představujeme vlastní NFT kolekci. Jedná se o grafiky, které s sebou kromě exkluzivity a jedinečnosti přinesou také zážitek v podobě doživotní VIP vstupenky na festival.

Trochu jsme si s tím pohráli a doufáme, že to někomu udělá radost. Jedna vstupenka už se prodala a druhá by se měla prodat zanedlouho.

Kolik lidí tvoří festivalový tým?

Na festivalu pracuje kolem pěti tisíc lidí.

Co by se mělo stát, abyste byla po skončení letošního ročníku Colours of Ostrava spokojená?

Budu ráda, když nám dá svou přízeň počasí. Pro každý festival je to velmi důležitý hráč. Potěší mě, když přijde dostatek lidí, kteří se budou radovat. Když tohle vyjde, budu spokojená bez ohledu na to, jestli to bude finančně dobré, anebo ne.

Jsou ještě v prodeji vstupenky?