Ředitel divadla J. K. Tyla Martin Otava: Denně se připravujeme

Především jde ale o to zajistit dostupnost divadla těm, kteří nemají možnost dopravy. A to se netýká jen seniorů. I touto akcí se snažíme vynahradit případnou ztrátu diváků.

Kombinací interních úspor a dotací ministerstva kultury se nám je ale podařilo pokrýt. Jak to bude v tomto roce, to teprve uvidíme.

Ano, zkoušíme denně, a kromě toho hrajeme i v takzvaném udržovacím programu. Aby si inscenace udržela potřebnou kvalitu, odzkoušíme ji jednou nebo dvakrát za měsíc, a to opravdu se vším všudy, jako by to bylo regulérní představení.

Chceme udržet soubory v kondici. V tomto režimu můžeme snadno přejít na hraní pro deset, dvacet či třicet procent diváků, jakmile to bude možné. To je cesta, pro kterou jsme se rozhodli.

Sílí kritika vládních rozhodnutí a občanská nespokojenost, k níž máme my Češi historickou dispozici. Každý z nás má svůj názor na to, jak by se měla ta konkrétní situace řešit, jaká nařízení by udělal, kdyby byl ministrem zdravotnictví. Tyto hlasy samozřejmě podporují i neustále se měnící rozhodnutí naší vlády.