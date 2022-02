Red Hot Chili Peppers uchvátily nové melodie

Na novinku kapely se čekalo více než pět let. Zatím její poslední deskou je The Getaway z června 2016, kterou nahrála s producentem Dangerem Mousem a kytaristou Joshem Klinghofferem.

Nyní se k radosti skalních příznivců do kapely vrátil znamenitý kytarista John Frusciante, s jehož jménem jsou spojena všechna čtyři nejúspěšnější alba kapely, Blood Sugar Sex Magik (1991), Californication (1999), By the Way (2002) a Stadium Arcadium (2006).

Když se prý všichni čtyři setkali, aby vytvořili nové album, odstartovali to hraním starých skladeb The Kinks, The New York Dolls a dalších. Postupně začali přinášet nové nápady a přetvářet improvizaci do písniček.