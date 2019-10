RECENZE: Životní role. Phoenixův Joker ze sebe vydal vše

Dokonale se vtělil do neúspěšného komika Arthura, který nemá ani peníze, ani slávu. Bydlí u matky a nacvičuje si stand up výstupy, které se líbí málokomu. Duševně labilní muž navíc trpí zvláštní poruchou spočívající v tom, že se nechtěně a nekontrolovatelně směje.

Joker je vyšperkované „áčkové“ drama. Až si člověk musí klást otázku, proč to prodávají jako komiksový film? Komiksový svět připomíná velmi málo, žádní Batmanové tam nepoletují, superschopnosti se nekonají. Možná toto chatrné spojení může některé uctívače komiksů donutit koupit si lístek, ale na druhou stranu to i řadu jiných diváků odradí. A to by byla v případě Jokera opravdu škoda.