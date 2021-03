RECENZE: Živočišná a nespoutaná revolta z korporátního ghetta

Literátka a textařka Hana Lundiaková se důsledně vyhýbá konvenci a zařazování do škatulek. V experimentálně pojaté próze Co je ti do toho vykresluje rozpustilou a smyslnou třicátnici trpící v odlidštěné kanceláři, jež i přes nečekaný životní obrat neztrácí půdu pod nohama.