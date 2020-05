RECENZE: Stále elegantní a již zocelená Lenny

Zvuk jejího nového alba je moderní a přehledný. Bere v potaz světový trend, přitom nepodléhá pokušení šidit posluchačovo ucho přesycenou produkcí. Proto mají všechny přítomné zvuky na desce svou funkci, ať už to jsou třeba jen další hlasy v písních (We Are Not Falling Apart či Let Go), nebo leckdy překvapivé výzdoby, které jsou přítomné v podstatě ve všech skladbách.